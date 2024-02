Handball, 3. Liga TuS 82 trifft auf das Team der Stunde

Auch mit etwas Distanz zur 31:35-Niederlage gegen die Bergischen Panther sagt Trainer Fabrice Voigt: „Ich kann immer noch nicht fassen, wie schlecht wir gespielt haben.“ Der TuS 82 Opladen verlor damit sein drittes Heimspiel in Serie aufgrund einer vor allem in der Deckung indisponierten Leistung. Beim TV Gelnhausen geht es für den Leverkusener Handball-Drittligisten an diesem Samstag (19.30 Uhr) um Wiedergutmachung.