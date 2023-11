Handball, 3. Liga Opladens Trainer Fabrice Voigt warnt vor Aldekerk

Einen kleinen Dämpfer setzte es für den aufstrebenden TuS 82 Opladen am vorigen Wochenende. Der Leverkusener Handball-Drittligist trat bei Tabellenführer TuS Ferndorf zwar als krasser Außenseiter an, doch er hatte sich angesichts seiner guten Form doch eine kleine Chance ausgerechnet – dann aber nicht immer seine beste Leistung abgerufen. „Dennoch ist der Trend bei uns weiter positiv“, sagt Trainer Fabrice Voigt. Er rechnet sich für das Match gegen den TV Aldekerk am Samstag (19.30 Uhr, Bielerthalle) viel aus.