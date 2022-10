Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen sucht Verstärkung

Leverkusen Den Handball-Drittligisten TuS 82 Opladen plagen massive Verletzungssorgen. Im Rückraum und auf der Rechtsaußen-Position will der Klub nun optimalerweise nachlegen.

Stets ein halbes Dutzend Verletzte hat der TuS 82 Opladen in diesen Tagen. Die Phase wäre wohl zu überbrücken, wenn es sich jeweils um kurzfristige Ausfälle handeln würde. Doch zumindest drei Spieler fallen bis zum Saisonende aus, so dass der Handball-Drittligist am liebsten personell nachlegen möchte. „Wir brauchen Spieler, die uns kurzfristig weiterhelfen. Aber uns ist auch klar, dass es schwierig wird, diese zum jetzigen Zeitpunkt zu finden“, sagt Manager Michael Strock.