Handball, 3. Liga : TuS 82 stellt sich erstem Härtetest

Leverkusen Die Drittliga-Handballer des TuS 82 Opladen haben ihre gute Frühform bereits mehrfach bewiesen. An diesem Samstag ist Zweitligist Bayer Dormagen in der Bielerthalle zu Gast.

Am 4. September startet der TuS 82 Opladen mit dem Derby bei den Bergischen Panthern in die Drittliga-Saison. Die Vorbereitung auf die neue Saison ist bereits in vollem Gange und wird in den kommenden Wochen sogar noch etwas intensiver. Als erstes Highlight steht an diesem Samstag (17 Uhr) ein Testspiel gegen den Zweitligisten Bayer Dormagen auf dem Programm.