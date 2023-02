Handball, 3. Liga Spitzenreiter kommt zum TuS 82 in die Bielerthalle

Der TuS 82 Opladen hat in jüngster Vergangenheit zwei Befreiungsschläge gelandet und hält sich damit voraussichtlich aus dem Abstiegskampf in der 3. Handball-Liga raus. Ob die Mannschaft bei acht Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz überhaupt noch Punkte benötigt, ist offen. Doch Trainer Fabrice Voigt will natürlich auf Nummer sicher gehen und hofft daher für diesen Samstag (19.30 Uhr) auf eine Sensation in der Bielerthalle. Nichts anderes wäre ein Erfolg gegen Tabellenführer TV Emsdetten.