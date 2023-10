Handball, 3. Liga TuS 82 spielt gegen das Gesetz der Serie

Leverkusen · Der Handball-Drittligist TuS 82 Opladen tritt an diesem Samstag bei der HG Saarlouis an – und das als Außenseiter. Denn bislang holten die Auswärtsteams in der Liga kaum Zählbares.

27.10.2023, 21:00 Uhr

Moritz Wiese im Tor des TuS 82 Opladen genießt das volle Vertrauen seines Trainers Fabrice Voigt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher

Eigentlich ist der Ausgang der Drittliga-Partie zwischen der HG Saarlouis und dem TuS 82 Opladen an diesem Samstagabend (19.30 Uhr) bereits klar. Zumindest wenn sich der Trend fortsetzt, werden die Handballer aus Leverkusen verlieren. Denn: Die Gastgeber haben in eigener Halle bisher alle Spiele gewonnen, während der TuS in der Fremde im bisherigen Saisonverlauf noch gar nicht punkten konnte. „Den Bock wollen wir jetzt endlich mal umstoßen“, sagt Opladens Trainer Fabrice Voigt.