Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen sinnt auf Revanche

Während die Leverkusener in der Fremde eine Siegesserie von drei Spielen hingelegt haben, gingen die jüngsten beiden Partien in der Bielerthalle verloren. Sowohl gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden als auch den TV Aldekerk lag es nicht in erster Linie an der Qualität der Gegner, sondern mehr an den eigenen Leistungen. „Wir wollen unbedingt wieder zu Hause gewinnen und unser Publikum zufriedenstellen“, sagt Voigt.