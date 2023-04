Handball, 3. Liga TuS 82 schafft versöhnlichen Abschluss auf Platz sieben

Das Hinspiel gegen GWD Minden II gehörte zu den den bittersten Niederlagen der Drittliga-Saison des TuS 82 Opladen. Mit 27:23 hatte das damalige Schlusslicht gewonnen und die Punkte aus der Bielerthalle entführt. Die Revanche gelang nun in dünner Besetzung. Ohne Birger Dittmer, Yannik Nitzschmann, Maurice Meurer und Jonas Leppich spielten die Leverkusener Handballer die Ostwestfalen in der zweiten Halbzeit sogar an die Wand. Der 32:23 (13:13)-Erfolg bedeutet ein ausgeglichenes Punktekonto und Rang sieben in der Abschlusstabelle.