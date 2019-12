30:25 in Dinslaken : TuS 82 siegt beim Meister und ist wieder Spitzenreiter

Opladen Mit einer engagierten Leistung gelingt den Opladener Handballern zu ungewohnter Stunde ein 30:25-Sieg in Dinslaken.

Der TuS 82 hat nach zwei Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Zu ungewohnter Zeit am Sonntagmorgen gewannen die Regionalliga-Handballer mit 30:25 (16:12) beim MTV Dinslaken. Während der Vorjahresmeister damit auf den letzten Platz in der Nordrheinliga abrutschte, gelang dem TuS der Sprung zurück an die Spitze. Tabellenführer Korschenbroich unterlag mit 23:27 beim BTB Aachen.