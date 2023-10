Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen setzt auf den Heimvorteil

Auswärts war für den Handball-Drittligisten TuS 82 Opladen in dieser Saison bisher noch nichts zu holen. Zuletzt setzte es in einem über 40 Minuten ausgeglichenen Match bei Spitzenreiter HSG Krefeld doch noch eine deutliche 22:30-Niederlage. „Wir müssen uns die Punkte dann eben erneut zu Hause zurückholen“, sagt Trainer Fabrice Voigt vor dem Duell gegen die mHSG Friesenheim-Hochdorf II, der Reserve des Zweitligisent Eulen Ludwigshafen, am Samstag (19.30 Uhr) in der Bielerthalle.