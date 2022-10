Handball, 3. Liga : Dezimierter TuS 82 Opladen setzt auf diszipliniertes Spiel

Leverkusen Die Personalsituation beim Handball-Drittligisten TuS 82 Opladen bleibt auch vor dem Auswärtsspiel beim ASV Hamm-Westfalen II angespannt.

Ein Wochenende hatte der TuS 82 Opladen frei. Das kam dem Handball-Drittligisten gelegen, zumal den Verein massive Verletzungssorgen plagen. Drei Langzeitausfälle haben sogar dafür gesorgt, dass der Klub nachverpflichten möchte. „Tatsächlich haben sich schon ein paar Spieler bei uns gemeldet“, sagt Trainer Fabrice Voigt. Was daraus wird, entscheidet sich vielleicht schon kurzfristig, keinesfalls aber mehr vor der nächsten Aufgabe in der 3. Liga. Der TuS 82 ist an diesem Samstag (19.30 Uhr) beim ASV Hamm-Westfalen II zu Gast.