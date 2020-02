Handball-Regionalliga : Opladens Handballer schlagen den TVK und schütteln ihre Verfolger ab

Opladen Mit einem überzeugenden 34:26-Erfolg gegen den TV Korschenbroich bauen die Opladener Handballer ihre Tabellenführung in der Regionalliga-Nordrhein aus. Birger Dittmer verletzt sich an der Hand.

Besser hätte der 16. Spieltag in der Regionalliga-Nordrhein nicht laufen können für den TuS 82 Opladen. Der Spitzenreiter schlug im TV Korschenbroich seinen ärgsten Verfolger mit 34:26 (17:14) und der mit dem TVK punktgleiche BTB Aachen unterlag überraschend gegen die abstiegsbedrohte HG Remscheid (24:25). Damit haben die Handballer des TuS 82 zehn Spieltage vor Saisonende sieben Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz und sind Topfavorit auf den Sprung in die Dritte Liga.

Dass es in der zweiten Hälfte dann so deutlich wurde, war nicht zu erwarten. Aaron Ellmann, Jan Jagieniak und Hendrik Rachow dominierten in der Abwehr. Göddertz und Markus Sonnenberg trafen von außen sowie per Gegenstoß jeweils sechs Mal. Dazu führten Johannes Sonnnenberg und Felix Barwitzki erfolgreich Regie, Dittmer traf insgesamt acht Mal. „Wir haben unser Ding durchgezogen, auch wenn mal ein, zwei Dinge schiefgegangen sind“, lobte Voigt.

Die spätestens mit diesem Sieg eingenommene Favoritenrolle in der Regionalliga nimmt der Coach an. „Es wäre Blödsinn jetzt zu sagen, dass wir nicht der Favorit wären. Wir haben eine große Chance, Erster zu bleiben.“ Allerdings gab es für die Opladener auch ernüchternde Nachrichten. Peer Pütz hat sich am Knöchel verletzt und Zugang Tim Schröder zog sich im Training einen Bänderriss in der Schulter zu. Beide fallen aus. Außerdem klagte Dittmer am Tag nach dem Topspiel über eine geschwollene Hand. Voigt: „Wenn er jetzt auch noch ausfällt, haben wir ein Problem.“