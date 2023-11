Handball, 3. Liga TuS 82 scheitert auch an sich selbst

Schon der Start misslang den Gastgebern. Den Opladenern fehlte der defensive Zugriff, so dass das Abwehr-Torhüter-Paket nicht funktionierte. Vorne zeigte die Mannschaft einen Mix aus guten Angriffen und einfachen Ballverlusten sowie vergebenen Großchancen. „Das, was wir uns vorgenommen hatten, funktionierte jedenfalls nicht. Da müssen wir uns alle hinterfragen. Das fängt mit dem Trainerteam an und hört bei der Mannschaft auf“, sagte Voigt. „Es kann nicht angehen, dass wir zu Hause so eine Halbzeit spielen und gegen den Drittletzten mit fünf Toren hintenliegen.“