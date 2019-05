Letzter Spieltag : TuS 82 ist auf Schützenhilfe angewiesen

Opladen Um noch Dritter in der Handball-Nordrheinliga zu werden, benötigt der TuS 82 Opladen einen eigenen Erfolg in Bonn und einen Patzer der Konkurrenz aus Essen.

Die Handballer des TuS 82 Opladen blicken auf eine am Ende durchwachsene Saison zurück. Vor allem die vermeidbaren Punktverluste in fremden Hallen haben dem Nordrheinligisten wehgetan und ein besseres Abschneiden verhindert. Daher kämpfen am letzten Spieltag nicht die Opladener, sondern der starke Aufsteiger MTV Rheinwacht Dinslaken und die SG Ratingen 2011 im Fernduell um die Meisterschaft.