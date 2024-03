Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen muss künftig auf Damm verzichten

Im Kampf um den Klassenerhalt geht es in der 3. Handball-Liga hoch her. Fünf Teams haben 14 Punkte, das Schlusslicht 13. Drei Mannschaften müssen absteigen. Eines der gefährdeten Teams ist die mHSG Friesenheim-Hochdorf II, die am Samstag (19 Uhr) den TuS 82 Opladen empfängt. Dort steht man mit 21 Punkten eigentlich gut da, doch die Situation bereitet Fabrice Voigt dennoch Unbehagen.