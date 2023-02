Handball, 3. Liga TuS-Keeper Oberosler feiert Erstliga-Debüt

Grundsätzlich hat der BHC immer den Erstzugriff, hatte diesen allerdings zuvor nicht genutzt, weil die beiden Stammkräfte, Peter Johannesson und Christopher Rudeck, fit waren. Ausgerechnet an Karneval, als der TuS 82 ohnehin nicht spielte, wendete sich das Blatt. Rudeck lag krank im Bett, Oberosler wurde für das Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt benötigt. „Drei Tage vorher hat mich der Trainer informiert, dass es wohl so weit ist. 24 Stunden später stand es fest“, sagt Oberosler. Er trainiert vormittags unter BHC-Coach Jamal Naji in Solingen und fährt in den Abendstunden Richtung Opladen.