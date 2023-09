Handball, 3. Liga Tus 82 leistet sich zu viele Ballverluste

Der Trend des TuS 82 Opladen zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Handball-Liga setzt sich fort. Zwei Heimsiegen stehen nach dem 26:29 (12:16) bei der HSG Hanau zwei Auswärtsniederlagen gegenüber. „In der Fremde kriegen wir es noch nicht hin, in hektischen Phasen die Ruhe zu bewahren, beziehungsweise Fehler zu vermeiden“, sagte Trainer Fabrice Voigt. „Wir haben im Prinzip von Anfang an Hanau daran glauben lassen, dass sie Punkte holen können.