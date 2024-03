Handball, 3. Liga TuS 82 lässt starken Start ungenutzt

Doch die Krefelder mussten in Halbzeit zwei nicht lange kämpfen, um wieder zurück ins Spiel zu finden. Der TuS 82 kam harmlos aus der Kabine, benötigte sieben Minuten für das erste Tor und geriet aufgrund der Zeitstrafen gegen Schmidt und Dasburg auch noch in doppelte Unterzahl. In Windeseile stand es 14:14, und den 250 Fans in der Bielerthalle bot sich nun ein großer Kampf. Bis zum 23:23 konnte sich kein Team mehr absetzen, dann entschied der Favorit das Match für sich.