Handball, 3. Liga : TuS 82 lässt beim Schlusslicht in Hessen einen Punkt liegen

Opladens Oliver Dasburg (r.) wird von einem Gegenspieler energisch angegangen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei Drittliga-Schlusslicht ESG Gensungen/Felsberg kommt der TuS 82 Opladen nicht über ein 27:27 hinaus. Das Polster der Handballer auf einen Abstiegsrang wächst trotzdem.

In der zweiten Halbzeit sah Handball-Drittligist TuS 82 Opladen bereits wie der Sieger aus. Einen Drei-Tore-Vorsprung hatte sich das Team von Coach Fabrice Voigt bei der ESG Gensungen/Felsberg erarbeitet. Doch in den letzten zehn Minuten brachten die Gäste den Vorsprung nicht über die Zeit. Sie traten nach dem 27:27 (13:14) mit nur einem Punkt die Heimreise an – und die Nordhessen sind dank des Remis nicht mehr Tabellenletzter.

Birger Dittmer hatte 70 Sekunden vor Schluss noch auf 27:26 für die Gäste gestellt, doch im letzten Angriff der Hausherren kassierte Hendrik Rachow eine Zeitstrafe, und Maxim Schalles besorgte den Ausgleich per Siebenmeter. Opladens Coach Voigt setzte alles auf eine Karte, nahm den Torhüter zugunsten des sechsten Feldspielers raus und wollte in den Schlusssekunden einen Siebenmeter. Philipp Krefting hatte den Ball am Kreis, konnte aber nicht mehr abschließen. „Gefühlt war das ein Strafwurf“, sagte Voigt. Es gab aber nur Freiwurf, den Dittmer neben das Tor setzte.

„Natürlich fühlt sich das Unentschieden wie ein verlorener Punkt an“, stellte der Trainer klar. „Aber wir waren insgesamt sehr fehlerbehaftet, die 6:0-Abwehr stand nicht immer gut und wir haben drei Siebenmeter vergeben.“ Die Kombination aus allem führte gegen die unermüdlich kämpfenden Gensunger dazu, dass der TuS nur phasenweise das Kommando über die Partie hatte.

In der ersten Halbzeit gingen die Gäste zwar immer wieder in Führung, verpassten es aber, davonzuziehen. Nach der Pause trafen Krefting, zwei Mal Yannik Nitzschmann und Markus Sonnenberg zum 21:18. Sieben Minuten vor Schluss kassierte Maurice Meurer aber seine dritte Zeitstrafe und musste raus. Gensungen glich in der 54. Minute erstmals wieder aus, auch ein Sieg war für die Gastgeber drin. „Wir dürfen uns also nicht zu sehr ärgern. Es ist schließlich immer noch ein Punkt“, betonte Voigt.

Weil die Konkurrenz aus Leichlingen und Gummersbach ebenfalls Federn ließ, überwintert der TuS 82 mit neun Punkten Vorsprung auf den siebten Platz, mit dem man in die Abstiegsrunde müsste. „Unser Ziel war und ist, das zu verhindern“, sagte der Trainer. Bei nur noch acht ausstehenden Partien ab Mitte Januar werden die Chancen auf den dirkten Ligaverbleib immer größer.