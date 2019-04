Handball-Nordrheinliga : TuS 82 lässt dem VfB Homberg keine Chance

Opladen Vor der Osterpause schlägt die Mannschaft von Trainer Fabrice Voigt dem VfB Homberg klar mit 33:18. Ein Schlüssel zum Erfolg war das Tempospiel der Gastgeber in ihrem letzten Heimspiel der Saison.

Im Spiel gegen das Team aus Duisburg konnten die Gäste nur in der ersten Viertelstunde mithalten. Nach dem 7:5 zogen die Hausherren davon. Über 11:5 hatte der Favorit schon beim 14:6 für eine frühe Entscheidung gesorgt. Die Homberger waren in allen Bereichen überfordert und wehrten sich nur noch minimal.

Gestützt auf guten Torhüterleistungen von Arne Fuchs und Michael Strock fanden die Opladener früh in ihr Tempospiel und kamen zu etlichen einfachen Torerfolgen. Spielmacher Johannes Sonnenberg agierte nicht nur sehr umsichtig, sondern traf auch noch sieben Mal ins Schwarze. „Wir können auch mit der Chancenverwertung sehr zufrieden sein. Das war viel besser als noch in den letzten Spielen“, betonte Coach Voigt, der in der Osterpause das Pensum ein wenig herunterfahren wird, ehe er seine Mannschaft auf die beiden finalen Partien vorbereitet. „Es wäre super, wenn wir diese Spielzeit mit weiteren Erfolgen beenden würden“, sagte der Opladener Trainer.