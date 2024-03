Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen lässt die nächsten Punkte liegen

So genügte ein abermals solider Gesamtauftritt der Opladener nicht, um Zählbares mitzunehmen. Die Gäste legten früh vor, führten 7:4, 9:6 und 11:8, hatten in Maurice Meurer einen starken Rückraumschützen in ihren Reihen und schienen zunächst einen souveränen Auftritt hinzulegen. Doch vor der Halbzeitpause kassierten die Leverkusener einen 1:5-Lauf durch die Gastgeber, sodass sie doch noch mit einem 12:13-Rückstand in die Kabine gingen.