Handball, 3. Liga Für den TuS 82 zählt nur der Klassenerhalt

Leverkusen · Die Opladener Drittliga-Handballer sind in ihre erste Vorbereitungsphase gestartet. Stefan Scharfenberg gibt sein Debüt in der Rolle des Cheftrainers, das Saisonziel ist klar definiert: Der Verbleib in der Liga hat oberste Priorität.

25.06.2024 , 16:30 Uhr

In der Rückrunde der vergangenen Saison fiel Opladens Maurice Meurer (mit Ball) immer wieder verletzt aus, nun ist er wieder im Training und bereitet sich mit der Mannschaft auf die kommende Saison vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher