Nach Quotientenregelung : TuS 82 jubelt über Drittliga-Aufstieg

Am Ziel: Trainer Fabrice Voigt (3.v.l.) und der TuS 82 Opladen spielen künftig in der Dritten Liga. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Lange mussten Coach Fabrice Voigt und die Handballer des TuS 82 Opladen auf die für sie überfällige Entscheidung warten. Der Klub sieht sich für die Herausforderungen in der Dritten Liga gerüstet. Der Kader ist bereits fast komplett.

Seit Mittwochabend ist es offiziell: Die Regionalliga-Nordrhein wird mit der sogenannten Quotientenregel gewertet, so dass Spitzenreiter TuS 82 Opladen den Aufstieg feiern darf. Dass der Sprung in die Drittklassigkeit gelingt, war keine Überraschung, schließlich waren die Leverkusener Handballer nach jedem denkbaren Wertungsmodell vorne. Nur eine kaum noch zur Diskussion stehende Annullierung der Saison hätte den Verein in der Regionalliga gehalten. „Der Aufstieg ist absolut verdient“, sagt Manager Volker Leisner. „Ein Riesenkompliment an Trainer Fabrice Voigt und das Team.“