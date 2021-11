Handball, 3. Liga : TuS 82 schlägt Gummersbach und zementiert den zweiten Platz

Opladens Birger Dittmer (Mitte) wird von zwei Gummersbachern in die Zange genommen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Gegen die Reserve des VfL Gummersbach holen die Drittliga-Handballer des TuS 82 Opladen einen 14:18-Rückstand auf und gewinnen 38:34 (16:18).

Fabrice Voigt hatte vor der Drittliga-Partie gegen den VfL Gummersbach II gewarnt. Der Kontrahent aus dem Oberbergischen ist neben dem TuS 82 Opladen die Überraschungsmannschaft der Saison und besticht regelmäßig durch hohes Tempo und ein großes Maß an Eingespieltheit. Obwohl das Team in der Bielerthalle mit einem kleinen Kader von nur zwölf Spielern antrat, machte sie den Leverkusenern das Leben gewaltig schwer. „Wir haben über Emotionen und Kampf den Weg zurück ins Spiel gefunden“, sagte TuS-Coach Voigt mit Blick auf den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand beim 38:34-Erfolg seines Teams.

Die Anfangsphase gehörte allerdings klar den Gästen, die bei ihren Abschlüssen eine enorme Effektivität an den Tag legten. Zwar hielten die Opladener zum Beispiel durch Johannes Sonnenberg, der diesmal nicht nur seine Qualitäten als Spielmacher, sondern auch als Torjäger unter Beweis stellte, dagegen – doch nach und nach setzten sich die Gummersbacher ab. Die Hausherren leisteten sich noch einige Fehler, so dass es in der 23. Minute 12:15 und wenig später gar 14:18 gegen den TuS 82 stand.