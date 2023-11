Handball, 3. Liga TuS 82 holt Acht-Tore-Rückstand auf

Zur Halbzeit war die Stimmung beim TuS 82 Opladen angespannt – gelinde gesagt. „Wir waren wirklich schlecht, haben uns den Ball teilweise auf den Fuß getippt oder dem Gegner in die Hände geworfen“, sagte Trainer Fabrice Voigt. „Da ist es in der Kabine natürlich etwas lauter geworden.“ Mit 8:15 lagen die Leverkusener im Drittliga-Derby gegen den Longericher SC Köln zurück und hatte sich vor allem vorgenommen, die 400 Fans in der ausverkauften Bielerthalle nicht zu enttäuschen. Was dann passierte, ist auch im Handball eine Seltenheit. Die Hausherren bejubelten einen nicht mehr für möglich gehaltenen 31:28-Sieg.