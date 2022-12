Handball, 3. Liga TuS 82 hofft auf versöhnlichen Abschluss

Leverkusen · Der personell arg gebeutelte Handball-Drittligist aus Opladen peilt im letzten Spiel des Jahres Zählbares an. An diesem Samstag ist LiT1912 II in der Bielerthalle zu Gast. Trainer Fabrice Voigt ist trotz der vielen Ausfälle zuversichtlich.

16.12.2022, 21:00 Uhr

Jan Jagieniak (mit Ball) und der TuS 82 Opladen haben aus den vergangenen vier Ligaspielen 1:7 Punkte geholt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Rademacher