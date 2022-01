Handball, 3. Liga : Rachow beendet seine Handball-Laufbahn beim TuS 82

Leverkusen Der Handball-Drittligist TuS 82 Opladen muss nach der Saison auf den erfahrenen Kreisläufer Hendrik Rachow verzichten. Der 30-Jährige will künftig mehr Zeit für andere Dinge haben.

Ans Aufhören hatte der Referendar bereits vor einem Jahr gedacht. „Wenn eine Saison aber nach nur einem Spiel abgebrochen wird, rafft man sich natürlich noch mal auf.“ Die laufende Spielzeit wird Rachow also zu Ende bringen, bevor dann im Sommer für ihn Schluss mit aktivem Handball ist. „Natürlich ist es schade, wenn uns so ein zuverlässiger und gestandener Spieler verlässt“, sagt TuS-Manager Michael Strock. „Aber er hat immer offen mit uns kommuniziert. Ich gönne es ihm, bald mehr Zeit für andere Dinge im Leben zu haben.“

Auch Trainer Fabrice Voigt zeigt Verständnis für die Entscheidung, bedauert sie zeitgleich aber auch. „Hendrik hat in all den Jahren immer vollen Einsatz gezeigt und sich für das Team reingehauen. Nicht umsonst genießt er so ein hohes Ansehen bei uns und seinen Mitspielern“; betont der Coach. „Falls es doch noch mal in den Fingern juckt oder die Verletzungssorgen bei uns groß sein sollten, sehen wir ihn ja vielleicht auch nach dieser Saison nochmal im Dress des TuS 82.“