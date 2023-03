Handball, 3. Liga TuS 82 hat in Gladbeck einen Matchball

Apropos Rückraum: Oliver Dasburg befindet sich wieder im Mannschaftstraining. Der Handballer hatte sich früh in der Saison schwer an der Schulter verletzt und einer Operation unterzogen. Auf seine Qualitäten setzen die Opladener wieder in der kommenden Spielzeit. „Vollkontakt geht natürlich noch gar nicht“, erläutert Voigt, der über die Entwicklung aber genauso erfreut ist wie bei Emil Kübler. Auch der Rechtsaußen hatte eine Schulter-OP und trainiert wieder vorsichtig. Mit Blick auf die nächste Saison sei es wichtig, sich breit aufzustellen. Was eine Verletzungsserie für Konsequenzen haben kann, hat der Klub eindrucksvoll erlebt. Die eine oder andere Verpflichtung dürfte in den kommenden Wochen und Monaten also noch bevorstehen.