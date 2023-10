Handball, 3. Liga TuS 82 hält bei HSG Krefeld nicht lange genug mit

In bestechender Form präsentierte sich in den ersten 40 Minuten die Abwehr mit Torhüter Tim Trögel dahinter. „Da Louis Oberosler verletzt ist, lastete auf Tim viel Verantwortung – und er hat es sehr gut gemacht“, lobte der Coach. „Kämpferisch war uns insgesamt nichts vorzuwerfen.“ Zwar liefen die Gäste stets einem knappen Rückstand hinterher, sie schafften aber mehrere Male den Ausgleich - wie beim 8:8 durch Oliver Dasburg, 9:9 durch Fynn Johannmeyer oder 11:11 durch Jan Jagieniak. Der achtfache Torschütze Maurice Meurer egalisierte in der 33. Minute zum letzten Mal, 20 Minuten vor Schluss war er es auch, der noch auf 14:15 verkürzte.