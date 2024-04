Handball, 3. Liga TuS 82 geht mit Schwung ins Derby

Nach dem Befreiungsschlag gegen die HG Saarlouis (32:30) sind langsam, aber sicher auch bei Fabrice Voigt die letzten Zweifel am Klassenerhalt des TuS 82 Opladen beseitigt. „Ja, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, damit es uns noch erwischt“, sagt der Trainer. „Trotzdem entspannen wir uns nicht, solange wir punktemäßig noch nicht durch sind.“ Das Derby beim Longericher SC Köln an diesem Freitag (20 Uhr) bietet aber so oder so genug Brisanz.