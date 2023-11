Basketball, ProB Gnad will von den Giants mehr Ballsicherheit sehen

Fünf Mal in Serie hatten die Bayer Giants zum Auftakt in die ProB-Saison gewonnen. Dass die Ergebnisse über die teils nicht ganz so glanzvollen Auftritte hinwegtäuschten, zeigte sich in den vergangenen Wochen. Vor knapp einem Monat kassierten die Basketballer von Trainer Hansi Gnad gegen die Baskets Schwelm ihre erste Niederlage, zuletzt unterlagen sie bei den Berlin Braves. Gegen die Iserlohn Kangaroos wollen die Leverkusener am Sonntag (18 Uhr, Ostermann-Arena) eine Trendwende einleiten.