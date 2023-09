Handball, 3. Liga TuS 82 fährt mit Sorge nach Hanau

Die letzten Minuten des Drittligaspiels gegen den TV Gelnhausen waren nervenaufreibend. Gegen eine offensive Deckung des Gegners, die mit aller Macht schnelle Ballgewinne erzwingen wollte, wackelten die Handballer des TuS 82 Opladen gewaltig, so dass der Vorsprung von 33:28 auf 33:32 schmolz, ehe Markus Sonnenberg per Siebenmeter zur Entscheidung traf. „Hätten wir das noch verloren, wäre ich wohl im Dreieck gesprungen“, sagt Trainer Fabrice Voigt, der moniert: „Wir müssen mit Führungen besser umgehen.“ Ob die Leverkusener dazu an diesem Samstag (19.30 Uhr) bei der HSG Hanau die Gelegenheit bekommen?