Topspiel in Essen : Voigt will ungeschlagen in die Pause

Voigt will ungeschlagen in die Pause

Leverkusen Die Handballer des TuS Opladen können am Sonntag ihren Verfolger Essen abschütteln.

Der TuS 82 Opladen hat die Chance, ohne Verlustpunkt in die zweiwöchige Herbstpause zu gehen. Dafür müssen die Regionalliga-Handballer am Sonntag um 17 Uhr bei der Reserve des TuSEM Essen gewinnen. Eine große Herausforderung – zumal die zweitplatzierten Essener mit 7:1-Punkten ebenfalls noch ungeschlagen sind.

In der Zweiten Liga befindet sich der TuSEM auf der Überholspur. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert hat Ambitionen, in dieser Saison ein Wort im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg mitzusprechen. Was käme gelegener als eine Zweitvertretung in der 3. Liga? In der Regionalliga-Nordrhein läuft es bisher jedenfalls hervorragend. Gleich zum Auftakt schlug der Traditionsverein mit der SG Ratingen einen Topfavoriten. Zuletzt trotzte der MTV Dinslaken den Essenern aber den ersten Punkt ab.