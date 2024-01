Handball, 3. Liga Voigt kündigt Ende als Chefcoach an

Fabrice Voigt ist in der sportlichen Verantwortung beim TuS 82 Opladen kaum noch wegzudenken. Doch im kommenden Sommer wird der Chefcoach nach neun Jahren zumindest einen kleinen Schritt kürzertreten. Er übergibt das Zepter an Stefan Scharfenberg, mit dem er bereits seit Mitte 2022 zusammenarbeitet, bleibt dem Trainerteam allerdings weiterhin erhalten. „Privatleben, Job und Drittliga-Handball ist in der bisherigen Konstellation sehr kräftezehrend. Deshalb bin ich mit der gefundenen Lösung sehr zufrieden“, sagt Voigt, der noch bei 15 Partien die Federführung hat. Den Anfang macht das Auswärtsspiel beim TuS Kaiserslautern-Dansenberg am Samstag (20 Uhr).