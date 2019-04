Nordrheinliga : TuS 82 experimentiert in Köln-Wahn

Opladens Marius Anger (mit Ball) beim Wurf. Er droht am Wochenende auszufallen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Für den Handball-Nordrheinligisten aus Opladen geht es nach zwei Niederlagen in Serie darum, die Saison positiv abzuschließen. Am Samstag (18.30 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Fabrice Voigt beim TV Jahn Köln-Wahn zu Gast – und will einiges ausprobieren.

Das Titelrennen ist für die Handballer des TuS 82 vorbei. Zwei Niederlagen in den Spitzenspielen gegen den Tabellenführer MTV Rheinwacht Dinslaken und die SG Ratingen 2011 haben etwaige Träume jäh zum Platzen gebracht. In der Nordrheinliga geht es für die Mannschaft von Trainer Fabrice Voigt in den vier noch ausstehenden Partien im Idealfall noch um Rang zwei. Priorität hat aber, den Abstand auf die Verfolger mindestens zu halten.

„Wir haben die Meisterschaft jetzt aus den Köpfen verdrängt und wollen uns vernünftig aus der Saison verabschieden“, betont Voigt. Am Samstag (18.30 Uhr) sind die Opladener zu Gast beim Tabellenneunten TV Jahn Köln-Wahn. Im Hinspiel feierte der TuS 82 mit dem 36:16-Erfolg den höchsten Saisonsieg. Voigt zufolge habe damals aber im Rückraumspieler Alexander Senden, der bekanntlich in der neuen Saison beim benachbarten Drittligisten Leichlinger TV anheuern wird, der beste Wahner Akteur gefehlt. Zudem benötigen die Domstädter noch einen Sieg, um sicher in der Klasse zu bleiben.

„Ich denke, dass viel auf Tagesform sowie die Einstellung ankommen wird“, sagt Voigt, der allerdings auch schon mal das eine oder andere Experiment mit Blick auf die neue Saison wagen will. Sowohl die taktische Ausrichtung als auch das Personal sollen verändert und geprobt werden. Dennoch habe das Ergebnis „absolute Priorität“, wie Voigt versichert. Weder er noch sein Team wollen fahrlässig agieren, weil das größtmögliche Saisonziel vom Tisch ist. Vier Siege bis zur Sommerpause zu erreichen, ist die letzte verbliebene Motivation für die Opladener Mannschaft.