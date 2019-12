Erster gegen Dritten : TuS 82 hat zum Jahresende ein Topspiel vor der Brust

Leverkusen Opladens Handballer treffen auf den TV Rheinbach.

Der TuS 82 Opladen will an der Spitze der Handball-Regionalliga Nordrhein überwintern. Dem steht am Samstagabend ab 19.15 Uhr in der Bielerthalle der TV Rheinbach im Weg, der ebenfalls noch ein Wörtchen in der Aufstiegsfrage mitreden könnte. Die Gäste stehen nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer auf dem dritten Rang und präsentieren sich derzeit in hervorragender Verfassung.