Nordrheinliga: TuS 82 Opladen hofft auf einen „Sahnetag“ gegen die SG Ratingen

Opladen Im Duell der Verfolger empfängt der Handball-Regionalligist aus Opladen die zuletzt ins Rollen gekommene Mannschaft der SG Ratingen 2011.

Bei den Handballern des TuS 82 Opladen herrschte in dieser Woche Katerstimmung. Die Titelträume haben sich nach der deutlichen 19:27-Niederlage beim Spitzenreiter MTV Rheinwacht Dinslaken praktisch in Luft aufgelöst. Der Rückstand auf den Primus beträgt nun schon fünf Punkte – bei fünf noch ausstehenden Begegnungen. Der von Fabrice Voigt trainierten Mannschaft kann in Sachen Meisterschaft nur noch ein sportliches Wunder helfen. „Wir konzentrieren uns jetzt aber auf die anstehende Aufgabe, die uns alles abverlangen wird“, betont Voigt, der mit seinem Team am Samstag (19.15 Uhr) den Tabellenzweiten SG Ratingen 2011 empfängt.