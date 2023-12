Handball, 3. Liga Dominanter TuS 82 beendet Hinrunde mit einem Sieg

In der Vorbereitung auf das Spiel in Rheinland-Pfalz fehlte dem Coach der halbe Kader krankheitsbedingt und Trainingseinheiten mussten abgesagt werden. „Die Jungs haben ihre Hausaufgaben aber erledigt und sich so gut wie möglich auch taktisch auf den Gegner vorbereitet“, sagte Voigt. Am Spieltag fehlten von den kurzfristig Erkrankten letztlich nur Jan Jagieniak und Emil Kübler, sodass das Aufgebot wettbewerbsfähig war.