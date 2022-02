Handball, 3. Liga : Derby des TuS 82 bei den Panthern steht auf der Kippe

Leverkusen Der TuS 82 Opladen ist von zahlreichen Corona-Infektionen betroffen, will an diesem Freitagabend aber trotzdem bei den Bergischen Panthern antreten. Auch Trainer Fabrice Voigt fehlt.

Vorige Woche haben die Bergischen Panther knapp mit 22:21 in Baunatal gewonnen. „Über das Ergebnis haben wir uns sehr gefreut“, sagt Fabrice Voigt, Trainer des TuS 82 Opladen. Denn damit steht fest, dass seine Handballer auch in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten. Zwar können theoretisch immer noch alle Teams auf den Plätzen vier bis sieben am drittplatzierten TuS 82 vorbeiziehen, jedoch nicht mehr gleichzeitig. „Das nimmt uns den Druck“, eräutert Voigt. Er hielt den Klassenerhalt bis zum Schluss nicht nur für eine Formsache. „Unser Restprogramm hat es schließlich in sich.“ Vor dem Derby bei den Panthern (Freitag, 20 Uhr) stehen die Opladener aber vor einem ganz anderen Problem: Corona.