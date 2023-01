Handball, 3. Liga Der Punkte-Druck für den TuS 82 wird größer

Der gute Drittliga-Saisonstart ist beim TuS 82 Opladen längst verpufft. Seit nunmehr sechs Spielen haben die Handballer nicht gewonnen und sogar die jüngsten fünf Partien verloren. Trotzdem war in der ersten Begegnung des neuen Jahres am vorherigen Wochenende beim 25:28 in Spenge eine Steigerung zu erkennen. Darauf wollen die Leverkusener aufbauen und an diesem Samstagabend (19.30 Uhr) in der heimischen Bielerthalle gegen die SGSH Dragons wieder einen Sieg einfahren.