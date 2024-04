Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen bricht gegen Saarlouis den Heimfluch

Fünf Mal in Serie hatte der TuS 82 Opladen in der Bielerthalle verloren. Ausgerechnet gegen den Tabellenvierten gelang nun die Trendwende. Beim 32:30 (12:13) gegen die HG Saarlouis behielten die Drittliga-Handballer bis zum Schluss die taktische Disziplin und verdienten sich so auch ein bisschen Spielglück in den letzten Minuten. „Ich freue mich sehr für die Jungs, aber noch mehr für unsere Zuschauer, die in den vergangenen Wochen und Monaten ja doch etwas gelitten haben“, sagte Trainer Fabrice Voigt.