Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen blickt bereits auf die neue Saison

Sportlich geht es für den TuS 82 nicht mehr um viel. Seit vorigem Wochenende steht fest, dass die Handballer auch in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten. Der Sprung auf den siebten Platz ist noch realistisch, schlimmstenfalls wird Opladen Zehnter. „Auch wenn die Intensität nun etwas raus ist, wollen wir uns in den letzten drei Begegnungen noch ordentlich präsentieren“, sagt Trainer Fabrice Voigt. Er empfängt mit seinem Team am Samstag (19.30 Uhr) den TV Aldekerk in der Bielerthalle. Mehrere Personalentscheidungen schüren aber schon Vorfreude auf die kommende Spielzeit.