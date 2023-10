Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen bittet zum nächsten Derby

Bereits der Blick auf den Kader verrät, dass die Ratinger kein gewöhnlicher Aufsteiger sind. Die Mannschaft besteht aus diversen Spielern mit Bundesliga-Erfahrung. Robert Markotic und Alexander Oelze haben erfolgreich in der 1. Liga gespielt, Rückraum-Ass Ante Grbavac trat noch voriges Jahr in der 2. Liga für Bayer Dormagen an. Im Tor steht in Sebastian Bliß ebenfalls ein herausragender Spieler, der 13 Jahre für den TuSEM Essen antrat. „Sagen wir es so: Der Gegner bedient sich aus einem anderen Spielerfeld als wir“, betont Voigt.