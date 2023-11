Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen bittet zum nächsten Derby

Gleich zwei Serien hat der TuS 82 Opladen am vergangenen Drittliga-Spieltag gebrochen. Der 36:34-Erfolg bei der HG Saarlouis war gleichermaßen erster Auswärtssieg für die Leverkusener wie erste Heimniederlage für die Saarländer. An diesem Freitagabend soll sich der Trend nach Willen von Trainer Fabrice Voigt allerdings fortsetzen. In eigener Halle stimmt die Bilanz schließlich, so dass die Handballer ab 20 Uhr auf einen Derbyerfolg gegen den Longericher SC Köln hoffen.