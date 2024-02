Handball, 3. Liga Doppeltes Comeback beim TuS 82

Leverkusen · An diesem Samstag treten die Drittliga-Handballer bei der Reserve der HSG Wetzlar an. Nach drei sieglosen Spielen in Serie wünschen sie sich mal wieder einen Erfolg. Birger Dittmer und Julies Schroeder kehren auf das Feld zurück.

23.02.2024 , 20:00 Uhr

Birger Dittmer (mit Ball) ist seit vielen Jahren Führungsspieler bei den Opladenern. Jetzt gibt er sein Comeback. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher