Sieg im Topspiel : Aushilfstowart Birger Dittmer beflügelt TuS 82

Leverkusen Bei der Reserve des TuSEM Essen gewinnen die Opladener Regionalliga-Handballer das nächste Topspiel mit 32:28.

Die Opladener beeindruckte spätestens ab diesem Zeitpunkt nichts mehr. Die Mannschaft zog auf sieben Tore davon und befand sich schon Minuten vor Schluss im Feiermodus. Zurecht: Denn die Opladener bleiben durch den 32:28-Erfolg ohne Verlustpunkt an der Spitze. „Das war ein außergewöhnliches Spiel“, sagte Voigt. Der Coach lobte neben Gremmelspacher, der in der zweiten Halbzeit wichtige Akzente gesetzt hatte, auch Jan Jagieniak. Eigentlich konnte der Rückraumspieler mit einer Innenbanddehnung nicht spielen, doch er biss in den letzten 20 Minuten auf die Zähne und half insbesondere in der Abwehr aus. „Die Herbstpause haben sich die Jungs verdient“, betonte der Trainer mit Blick auf die Energieleistung in Essen. Weiter geht es am 2. November mit dem Heimspiel gegen die SG Ratingen. Nominell ist das vielleicht die am stärksten besetzte Mannschaft der Liga, aber mit 5:5-Punkte liegt sie bislang hinter den Erwartungen zurück.