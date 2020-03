Handball: Regionalliga-Nordrhein : Treffsicherer TuS 82 schlägt Essen

Markus Sonnenberg setzt im Spiel gegen Essen II zum Wurf an. Er führte sein Team mit neun Treffern als bester Schütze zum Sieg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Gegen die Reserve des TuSEM Essen setzen sich Opladens Regionalliga-Handballer mit enormer Effizienz durch. Beim 37:31-Erfolg ist fast jeder Wurf ein Treffer.

Der TuS 82 Opladen bleibt in der Regionalliga-Nordrhein das Maß aller Dinge. Beim 37:31 (17:13) gegen TuSEM Essen II war der Sieg des Spitzenreiters nie in Gefahr. Die Gastgeber setzten in der Bielerthalle auf hohes Tempo. „Es war ein Spiel mit offenem Visier, bei dem die Torhüter auf beiden Seiten keinen überragenden Tag erwischt hatten“, sagte Trainer Fabrice Voigt.