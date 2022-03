Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen beendet Saison mit einer Niederlage

Leverkusen Beim VfL Gummersbach II gibt der Handball-Drittligist TuS 82 Opladen eine Pausenführung aus der Hand und verliert das letzte Spiel der Saison mit 28:32.

Der TuS 82 Opladen hat seine starke Saison mit der vierten Niederlage in Serie abgeschlossen. „Das ist schon bitter“, sagte Jonas Gördes, der den beruflichen verhinderten Cheftrainer Fabrice Voigt gemeinsam mit Srdjan Nikolic vertrat. „Corona hat uns geschadet, aber wir hätten trotzdem gerne noch einen letzten Sieg geschafft.“ Mit 28:32 (15:13) verlor der Handball-Drittligist beim VfL Gummersbach II, der aufgrund des direkten Vergleichs nun vor den Leverkusenern abschließt. 14:10 hatten die Gäste in der Schwalbe-Arena bereits geführt. „Aber man hat gemerkt, dass die Kräfte nachließen“, sagte Gördes.

Der Kader war dünn besetzt. Birger Dittmer konnte coronabedingt nicht spielen, Maurice Meurer musste aufgrund seiner lädierten Hand früh die Segel streichen. Da ein Großteil des Kaders 50 bis 55 Minuten auf der Platte stehen musste, funktionierte das Abwehr-Torhüter-Paket nicht über die volle Distanz. Beim 21:20 übernahmen die Gummersbacher in der 42. Minute erstmals die Führung, die sie bis zum Schluss nicht mehr hergaben.

Der TuS 82 geht nun in die Saisonpause. „Wir werden uns noch von den abgehenden Spielern verabschieden und in ein paar Wochen wieder Training anbieten“, blickt Gördes voraus. Der auf vielen Positionen neue Kader wird erstmals im Juni komplett zusammenkommen. „Dann beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison.“ Diese findet erneut in der 3. Liga statt, nachdem die Mannschaft den Klassenerhalt bereits im Januar gesichert hatte.