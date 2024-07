Coach Scharfenberg lobt Teamleistung TuS Opladen kann den BHC lange ärgern

Das änderte sich erst rund fünf Minuten vor der Pause, als die Bergischen mehr Bälle gewannen und effektiver konterten. So gingen die Gastgeber noch mit einem 14:15-Rückstand in die Kabine. Nach Wiederbeginn geriet der TuS 82 dann aber doch in ernsthaftere Probleme, weil die BHC-Deckung mehr und mehr Bälle gewann. „Da haben wir dann gemerkt, wo unsere Problemstellen sind“, erklärte der Trainer. „Wenn eine Abwehr etwas antizipativer unterwegs ist und wir in unseren Abläufen gestört werden, sind wir noch nicht variabel genug.“