Handball, 3. Liga TuS 82 Opladen hofft auf einen Coup in Krefeld

Nur eine Mannschaft ist in der 3. Liga noch ohne Verlustpunkt: Die HSG Krefeld. Entsprechend gerne würden die Handballer des TuS 82 Opladen bei diesem Kontrahenten für eine Überraschung sorgen. Am Samstag (19 Uhr) stehen die Leverkusener nicht unter großem Druck, würden aber mit einem Sieg für ein dickes Ausrufezeichen sorgen. Das ist dem Team von Trainer Fabrice Voigt in dieser Saison bislang noch nicht gelungen.